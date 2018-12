Les deux Corées organisent une cérémonie de lancement des travaux de reconnexion

Photo : YONHAP News

Nouveau geste de réconciliation entre les deux Corées. C’est finalement aujourd’hui qu’elles organisent une cérémonie marquant le début des travaux pour reconnecter leurs réseaux ferroviaires et routiers et moderniser les vétustes chemins de fer nord-coréens. Elle a lieu dans la gare de Panmun, à Gaeseong au Nord, située sur la ligne Gyeongui qui reliait Séoul à la ville nord-coréenne de Shinuiju avant la guerre.Une centaine de sud-Coréens y participent. Parmi eux la ministre des Transports Kim Hyun-mee et celui de la Réunification Cho Myoung-gyon. Cinq membres de familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle et le dernier conducteur de train de la ligne les accompagnent.Ils sont partis tôt ce matin pour Gaeseong à bord d’un train spécial de neuf wagons. Avant de franchir la ligne de démarcation militaire, ils ont suivi la procédure d’immigration nécessaire à la gare de Dorasan, la station sud-coréenne la plus au nord sur la ligne Gyeongui.La cérémonie débute à 10h pour une cinquantaine de minutes. Plusieurs moments forts vont la ponctuer. Il s’agit de signer sur les traverses de chemins de fer ou d’inaugurer un panneau indicateur routier. Ce n’est qu’un événement symbolique. Les travaux de restauration seront liés à l’évolution des négociations Pyongyang-Washington sur la dénucléarisation et à l’éventuelle levée des sanctions onusiennes contre le régime de Kim Jong-un.