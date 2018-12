Un lendemain de Noël sous le soleil d’hiver

Photo : YONHAP News

Apres dissipation des nuages matinaux, les rayons du soleil inondent toute la péninsule coréenne aujourd’hui. Il fait très beau partout, hormis au-dessus de Jeju, la grande île située à l’extrême sud-ouest de la péninsule, où les nuages gris restent stationnés et quelques gouttes de pluies tombent dans la matinée.Les températures sont dans les normales saisonnières. D’après Météo-Corée, il fait dans l’après-midi 1°C à Séoul, 3°C à Daejeon, 5°C à Daegu et à Gwangju, 8°C à Busan et enfin 9°C sur l’île de Jeju.