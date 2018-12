Les négociations sur le financement des troupes américaines en Corée du Sud s’enlisent

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis doivent conclure un nouvel accord spécial sur les coûts qu’ils assumeront respectivement pour le stationnement des quelque 285 000 soldats américains dans le sud de la péninsule. Un accord dit « SMA » selon son sigle anglais qui doit être appliqué pendant les cinq prochaines années.Les deux alliés ont tenu un total de 10 séances de négociation afin de trouver un terrain d’entente. La dernière en date a eu lieu il y a deux semaines à Séoul. On croyait qu’un progrès considérable avait été réalisé au sujet de la contribution que chaque pays devrait apporter. Les deux parties se seraient mises d’accord pour que Séoul prenne en charge des dépenses à hauteur d’environ 100 milliards de wons par an.Pourtant, tout risque de tomber à l’eau. La cause : Donald Trump n’en est pas content. Du coup, il aurait réclamé une augmentation plus importante des frais que Séoul devrait verser. Il aurait aussi été en désaccord avec le chef du Pentagone démissionnaire James Mattis sur ce dossier.