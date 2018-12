Séoul continue de se préparer à la quatrième révolution industrielle

Photo : KBS News

La Corée du Sud se prépare elle aussi à la quatrième révolution industrielle et mise sur ses enjeux humains. Le gouvernement a alors finalisé un plan de formation intensive des effectifs qui en seront en première ligne.Le programme annoncé aujourd’hui par le ministère des Sciences et des Technologies prévoit de créer les établissements chargés de les former et de soutenir les hautes écoles d’ingénieurs en intelligence artificielle.Le projet sera lancé dès l’année prochaine. Avec pour objectif d’établir un système nécessaire à former un total de 10 000 hommes et femmes qualifiés en la matière à l’horizon 2023.