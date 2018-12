Transport aérien : plus de 100 millions de passagers en Corée du Sud en 2018

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, le nombre de passagers aériens s’est élevé à 9,57 millions, pour une hausse totale de 5,6 % sur un an. Il s’agit du plus haut niveau historique pour un mois de novembre. C’est ce que révèlent les données communiquées par le ministère des Transports.De même, leur nombre cumulé de l'année a dépassé la barre des 100 millions le 1er novembre. Ce cap a été franchi dans le plus court laps de temps.Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette croissance : un nombre grandissant de sud-Coréens voyagent à l’étranger, les compagnies aériennes à bas coûts diversifient leurs offres et les touristes chinois sont de retour, entre autres.Toujours en novembre, le trafic de passagers aériens internationaux a progressé de 8,8% par rapport à il y a un an pour totaliser 7 millions. Et celui sur les liaisons avec la Chine a grimpé de 24 % pour se chiffrer à 1,3 million. Cette hausse est toutefois inférieure de 3,4 % à celle enregistrée en novembre 2016, à savoir avant les tensions diplomatiques entre Séoul et Pékin autour du déploiement du bouclier antimissile américain THAAD dans le sud de la péninsule.