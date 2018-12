Les deux Corées tiennent une cérémonie de lancement de leur projet ferroviaire et routier

Photo : YONHAP News

Comme prévu, la cérémonie de lancement des travaux de connexion des voies ferrées et des routes intercoréennes et de modernisation des vétustes chemins de fer nord-coréens a eu lieu aujourd’hui. L’événement a été organisé dans la gare de Panmun à Gaeseong au Nord, située sur la ligne Gyeongui qui reliait Séoul à la ville nord-coréenne de Shinuiju avant la guerre.Une centaine de personnes venues de chaque côté des deux Corées étaient présentes. Parmi les sud-Coréens, on comptait la ministre des Transports, celui de la Réunification et le patron du Parti au pouvoir. Cinq membres de familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle et le dernier conducteur de train de la ligne les accompagnaient. Côté nord-coréen se trouvaient le président du comité pour la réunification pacifique de la patrie Ri Son-gwon et le vice-ministre des Chemins de fer Kim Yun-hyok.La cérémonie a débuté par les discours des représentants des deux parties. D’autres moments forts : signer sur les traverses de chemins de fer ou encore inaugurer un panneau indicateur routier.La délégation sud-coréenne a regagné Séoul dans l'après-midi par le train qui les transportait ce matin pour Gaeseong.Ce n’est qu’un événement symbolique. Les travaux de restauration seront liés à l’évolution des négociations Pyongyang-Washington sur la dénucléarisation et à l’éventuelle levée des sanctions onusiennes contre le régime de Kim Jong-un.