Projet ferroviaire et routier intercoréen : Séoul continue de faire l’état des lieux au Nord

Photo : YONHAP News

Toujours à propos du projet ferroviaire et routier des deux Corées.Séoul envisage de mener des inspections supplémentaires et détaillées de l’état des voies nord-coréennes, en attendant l’allégement des sanctions internationales contre Pyongyang. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de la Réunification.Lors d’un point de presse, sa porte-parole adjointe Lee Yu-jin a précisé que les résultats des nouvelles évaluations serviraient à préparer les futurs travaux. Elle a ensuite ajouté que Séoul et Pyongyang poursuivraient aussi leurs consultations sur les détails concernant le projet.La date et les modalités des nouvelles inspections seront déterminées plus tard entre les deux pays.Interrogée sur la présence à la cérémonie d’aujourd’hui à Gaeseong d’Armida Alisjahbana, la secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), Lee a affirmé que la coopération de la communauté internationale était nécessaire, la question de la péninsule étant aussi une préoccupation internationale.