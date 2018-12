Corée du Sud : 10e puissance économique mondiale en 2026, selon le CEBR

Photo : KBS News

La Corée du Sud est actuellement la 11e puissance économique mondiale, mais elle gagnera une place en 2026. Et si la péninsule était réunifiée au niveau de vie du Sud, son économie détrônerait celles du Royaume-Uni et de la France dans les années 2030 pour se retrouver en sixième position. C’est une estimation avancée par le Centre for Economics and Business Research (CEBR) dans son dernier classement planétaire.Le think tank britannique dessine chaque année la carte économique mondiale en termes de PIB exprimé en dollars. Cette année, il a publié aujourd’hui son palmarès.A la fin 2017, il avait pourtant prévu que le pays du Matin clair serait classé 10e en 2022 et 8e dix ans plus tard.Le CEBR a par ailleurs estimé que la Chine serait la première économie mondiale, devant les Etats-Unis, en 2032, deux ans plus tard que prévu l’année dernière.