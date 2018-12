Deux nouvelles BMW prennent feu

Photo : YONHAP News

Le ministère des Transports a annoncé lundi les conclusions de cinq mois d'enquête menée conjointement avec des experts privés sur le mystère des BMW qui s’enflamment. Il a alors accusé le groupe allemand de retarder le rappel de véhicules dotés de moteurs défectueux.Or, le soir même et le lendemain, deux nouvelles voitures ont encore pris feu dans le pays. Il s’agissait d’une 320d et une 520d.Cela a soulevé une nouvelle vague d’inquiétude. Certains ont mis en cause la conception elle-même des voitures concernées. Du coup, ils redoutent que le simple remplacement des pièces défectueuses ne suffise pas à empêcher les incendies.