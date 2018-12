Les sud-Coréens se réveillent dans le froid

Photo : YONHAP News

Il fait froid, mais vraiment très froid en Corée du Sud. Les habitants du pays du Matin clair se sont réveillés aujourd’hui dans la fraîcheur. Le mercure est tombé ce matin jusqu’à -12°C à Séoul. A Cheolwon, dans la province de Gangwon, il faisait même -19°C.Bonnet, écharpe et gants. Il faudra bien s’armer car le froid va continuer tout au long de la journée. Le mercure ne montera que jusqu’à -6°C dans la capitale et il restera sous les 0°C dans l’ensemble de la péninsule. A partir de ce soir, de la neige est également attendue dans certaines régions comme la province de Jeolla et sur l’île de Jeju.Prévoyant que cette vague de froid va durer jusqu’à ce week-end, Météo-Corée conseille aux citoyens de faire attention à leur santé et d’autre part aux dégâts causés par les basses températures comme les éclatements de compteurs et des conduits d’eau.