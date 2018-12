Le Parquet perquisitionne le bureau d'inspection spéciale de la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Le Parquet a perquisitionné mercredi le bureau de l’inspection spéciale de la Maison bleue dans le cadre d’une enquête sur des allégations selon lesquelles cette dernière aurait collecté, d’une manière illégale, des informations sur des civils. Les procureurs et les enquêteurs du Parquet du district Est de Séoul ont ainsi été envoyés sur place afin de collecter des preuves, comme des ordinateurs et des clefs USB. Ils y sont restés pendant environ neuf heures.Cette enquête a débuté suite au dépôt de la plainte du Parti Liberté Corée (PLC), la première formation d’opposition conservatrice, qui accuse des officiels de haut rang de la Cheongwadae d’abus de pouvoir. Notamment le secrétaire général Im Jong-seok et le conseiller aux affaires civiles Cho Kuk.Quant à ces accusations, elles sont basées sur les confessions d’un ancien inspecteur du bureau présidentiel du nom de Kim Tae-woo. Ce dernier affirme avoir surveillé illégalement des civils. La Maison bleue a bien évidemment réfuté ces allégations et a porté plainte contre ce dernier pour des suspicions entre autres de fuite d’informations confidentielles.