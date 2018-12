Deuxième doublé de suite pour Son Heung-min

Photo : YONHAP News

Deuxième match à deux buts pour l’attaquant sud-coréen Son Heung-min des Tottenham Hotspur. Mercredi, dans le match du Boxing Day de Tottenham contre Bournemouth au stade de Wembley à Londres, il a inscrit son premier but de la rencontre à la 23e minute alors que son équipe menait déjà 1 à 0. Il a ensuite ajouté un autre but après la pause. Score final, une victoire sans appel des Londoniens 5-0.C’est le dixième but de Son cette saison. Cela fait aussi la troisième année de suite que l’attaquant vedette des guerriers de Taegeuk inscrit plus de dix buts en une saison en Premier League.