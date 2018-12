La confiance des consommateurs sud-coréens repart en décembre

Photo : YONHAP News

La confiance des consommateurs sud-coréens a légèrement rebondi en décembre, même si on observe une augmentation des personnes pessimistes concernant l’économie. Selon la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) pour le dernier mois de l'année s’est établi à 97,2 points, soit en hausse de 1,2 point par rapport au mois précédent.C’est la première fois depuis trois mois que cet indice repart à la hausse. L’équilibre étant à 100 et un indice supérieur à ce chiffre indique que les optimistes sont plus nombreux que les pessimistes.Parmi les six critères du CCSI, trois mesurant le sentiment des gens à l’égard des revenus et de la consommation des ménages ont progressé. Selon la BOK, ces améliorations reflètent l’espoir des habitants du pays du Matin clair d’obtenir une augmentation de salaire l’année prochaine.De son côté, l’indice mesurant le sentiment de la population vis-à-vis des prix des logements pour 2019 a chuté de six points à 95 points. Ce chiffre connaît une baisse constante depuis septembre dernier quand il se situait à 128 points. C’est aussi son plus bas niveau depuis février dernier.