L’Armée souhaite accorder plus de liberté aux soldats

Photo : YONHAP News

A partir de l’année prochaine, plus de liberté sera accordée aux militaires. D’après le ministère sud-coréen de la Défense, dès février, les soldats auront plus d’occasions de sortir de leurs casernes en fin de journée, c’est à dire entre 17h 30 et 21h 30, afin de suivre des cours, de se rendre à l’hôpital ou encore pour rencontrer des proches. Le nombre de sorties sera néanmoins limité à deux par mois.Le ministère envisage également d’autoriser, dans le courant du premier semestre 2019, l’utilisation des téléphones portable après les entraînements. De 18 à 22 heures, en semaine. Et de 19 à 22 heures, le weekend. Cette mesure est actuellement appliquée à titre d’essai dans certaines bases.