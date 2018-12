3,4 % des sud-Coréens souffaient de cancer en 2016

Photo : KBS News

1 740 000, c’est le nombre de sud-Coréens qui souffraient de cancer ou en sont guéris en 2016. Ils représentent 3,4 % de l’ensemble de la population, d’après une enquête réalisé par le ministère de la Santé.Ce sont les victimes du cancer de la thyroïde qui sont les plus nombreux. Avec 21 %. Viennent ensuite les patients atteints de cancer de l’estomac et du gros intestin.Par ailleurs, les cancers dont le taux de survie est supérieur à 90 % sont celui de la thyroïde, de la prostate et du sein. Par contre, ceux dont ce taux est inférieur à 30 sont les cancers du poumon et du pancréas.A partir de juillet 2019, le gouvernement va élargir les mesures à la fois pour diagnostiquer le cancer du poumon et pour aider ceux qui ont surmonté un cancer en général.