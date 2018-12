Séoul et Tokyo discutent de l’activation d’un radar par la Corée du Sud sur un avion militaire japonais

Photo : YONHAP News

Les armées sud-coréennes et japonaises essaient de dissiper un malentendu autour d’un incident militaire survenu la semaine dernière. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, une réunion de travail entre les officiers des deux pays a eu lieu hier par visioconférence.Petit rappel : un destroyer sud-coréen avait été mobilisé et avait activé tous ses radars le 20 decembre dernier, et ce, afin d’identifier un navire nord-coréen en détresse. Durant cette opération, un avion japonais qui se trouvait dans son périmètre a été visé par un radar sud-coréen. Tokyo a aussitôt réagi en reprochant à Séoul d’avoir ciblé son appareil.Selon le ministère, les deux partis ont vérifié les faits et échangé sur des moyens techniques afin de prévenir un tel incident dans l’avenir, et ce, dans une ambiance cordiale. Il a été également convenu de poursuivre des concertations sur ce sujet.