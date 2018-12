Météo : le froid s’installe sur la péninsule

Photo : YONHAP News

Alors qu’une nouvelle vague de froid s’abat sur la péninsule, le ciel est beau et superbement dégagé dans l’ensemble du pays du Matin clair. Seuls quelques nuages pointent au-dessus du quart sud-ouest de la péninsule et sur l’île de Jeju qui connaissent des chutes de neige.Le thermomètre s’installe durablement en dessous du 0°C dans la plupart des régions. Après des températures matinales polaires, il faisait par exemple -13,5 °C à Séoul ( soit -20°C en température ressentie), selon les indications de Météo-Corée, il fait dans l’après-midi -4°C à Séoul, -3°C à Gwangju, -1°C à Gangneung, 2°C à Busan et enfin 3°C à Jeju.