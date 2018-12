Selon NBC, Pyongyang pourrait fabriquer 100 ogives nucléaire d’ici 2020

Photo : KBS News

Si la Corée du Nord a cessé ses essais balistiques et nucléaires cette année, c’est parce qu’elle est capable de passer à une étape de fabrication en masse des armes nucléaire, et non pas parce qu’elle a changé sa politique.C’est en tout cas ce qu’a rapporté hier, la chaîne de télévision américaine, NBC, en citant la chercheuse de Royal United Services Institute (RUSI) basé à Londres, Cristina Varriale.Citant un autre expert, le vice-président de Woodrow Wilson International Center for Scholars, Robert Litwark, NBC a avancé que le pays communiste pourrait disposer de près de 100 ogives nucléaires, soit la moitié de ce que possède le Royaume Uni.