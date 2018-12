Washington souhaiterait négocier avec ses alliés le partage des frais du stationnement de GI’s avec de nouveaux critères

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis envisageraient de réviser, l’année prochaine, les principes actuels du partage des frais du stationnement de leurs forces dans leurs pays alliés, dont la Corée du Sud, le Japon, et les pays de l’Otan.Selon une source bien informée sur ce sujet, Washington avait en effet proposé a Séoul de fixer la durée de validité de l’accord bilatéral sur cette question à un an, au lieu de cinq ans actuellement, et ce, lors du 10e round de réunions entre les deux pays tenue a la mi-décembre à Séoul censé conclure l’accord en la matière, alors que le présent accord expire lundi prochain.Toujours d’après la même source, la délégation américaine aurait expliqué cette durée de validité exceptionnellement courte par l’intention de l’administration Trump d’engager des négociations sur ce sujet avec leurs alliés en s’appuyant sur de nouveaux barèmes qui devraient être rédigés au cours de l’année prochaine.Pour rappel, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont échoué à trouver un terrain d’entente lors de leurs dernières tractations. Washington aurait demandé d’augmenter de 50 % la part des dépenses prises en charge par Séoul en la portant à près de 1,2 milliard de dollars par an.