Les exportations ont franchi, cette année, la barre des 600 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Les exportations ont dépassé cette année, pour la première fois, le seuil de 600 milliards de dollars, d’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l'Energie et le Service national de la douane.Ainsi, la Corée du Sud est devenue le 7e pays au monde à accomplir cet exploit, derrière les Etats-Unis, l’Allemagne, la Chine, le Japon, le Pays-Bas et la France.Selon le ministère, la part des exportations sud-coréennes dans l’ensemble du monde entier représentait 3,4 %, soit le plus haut niveau historique, en plaçant le pays au 6e rang mondial.