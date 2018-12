Le Chest Community of Korea (CCK) célèbre le 2 000e donateur ayant fait don de plus de 100 millions de wons

Photo : YONHAP News

Les fêtes de fin d’année sont propices aux bonnes œuvres. La fédération des associations caritatives, Chest Community of Korea (CCK) a annoncé aujourd’hui que son « Honor Society », regroupant les donateurs ayant offert plus de 100 millions de wons, soit environ 78 000 euros, a accueilli son 2 000e membre.Il s’agit de Seo Jeong-hoon, le PDG de la société, Général Bio-Gcoop, qui s’est dit fier d’en être membre en souhaitant que la donation soit considérée non comme un grand sacrifice mais comme un geste honorable dans la société coréenne.Le montant cumulé des dons collectés par les membres de ce club, créé en 2007, s’élève à 222,3 milliards de wons, l’équivalent de 174 millions d’euros. 47,7 % d’entre eux sont hommes d’affaires tandis que 503 membres ont voulu rester anonymes.