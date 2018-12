L'ANN choisit le président Moon comme personnalité de l’année

The Asia Network (ANN) a désigné, vendredi, le président sud-coréen Moon Jae-in comme personnalité de l’année 2018.D’après la coalition des 23 principaux médias anglophones d’Asie, dans quelques décennies, lorsque les gens regarderont en arrière, ils ne se souviendront peut-être que du sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Mais cela serait injuste, car cet événement historique n’aurait jamais eu lieu sans les efforts du locataire de la Maison bleue.L’ANN a rajouté que Moon a remporté le titre non seulement pas parce qu’il a, à lui seul, dissipé les tensions dans la région, mais qu’il nous rappelle l’importance de la diplomatie patiente à une époque où les dirigeants sont de plus en plus turbulents et vaniteux.