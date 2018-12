Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé vendredi qu’à partir de l’année prochaine, les repas dans les casernes seront mieux adaptés aux goûts des jeunes soldats. Les nouveaux menus seront développés à partir d’une enquête réalisée auprès d’eux.Quels sont alors les plats qui vont être servis plus souvent? Le « gomtang », une soupe de bœuf, des « jajangmyeon », des nouilles de couleur noire préparées avec de la pate de soja fermenté, ou encore des spaghettis. Des œufs sur plat, des omelettes ainsi que des crevettes caramélisées au chili vont également faire leur apparition sur les plateaux-repas. Par contre, on leur proposera moins de kimchi, le chou salé, épicé et fermenté, qui accompagne tous les repas coréens.Les militaires auront également droit, deux fois par mois, à du lait parfumé à la fraise, au chocolat ou à la banane.