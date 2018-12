Naufrage du « Stellar Daisy » : les recherches sous-marines commencent en janvier

Photo : KBS News

Un cargo sud-coréen, le « Stellar Daisy » avait fait naufrage en mars 2017 dans l’Atlantique Sud, avec 24 membres d’équipage à bord. Deux d’entre eux, des Philippins, avaient été secourus, mais les 22 autres, dont huit sud-Coréens, sont toujours portés disparus.Leurs familles continuaient de réclamer des recherches sous-marines dans le secteur où le drame est survenu pour en déterminer la cause et pour savoir si leurs proches disparus sont toujours vivants.Un peu moins de deux ans après l’accident, ces recherches seront effectuées. Elles débuteront fin janvier pour une durée maximale de 50 jours. Pour ce faire, le gouvernement sud-coréen a passé un contrat avec Ocean Infinity. Coût de l’opération : 4,8 milliards de wons. Cette société américaine spécialisée dans l’exploitation sous-marine a participé notamment aux recherches, entre janvier et mai derniers, de l'avion MH370 de la Malaysia Airlines, qui s’était abîmé en mer en 2014.C’est la première fois que la Corée du Sud conduira une opération de ce type. Si la société américaine, ultra-équipée, arrivait à retrouver l’épave du « Stellar Daisy », elle en récupérerait le VDR, les boîtes noires qui auraient enregistré ce qui s’est passé au moment de la tragédie.