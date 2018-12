Polémique sur le STIR : Séoul déplore la publication d’une vidéo japonaise

Photo : YONHAP News

La polémique se poursuit entre Séoul et Tokyo sur le dossier du radar STIR sud-coréen. Un destroyer sud-coréen l’a activé le 20 décembre pour secourir un bateau nord-coréen à la dérive en mer de l’Est qui sépare la péninsule de l’archipel. Or, le Japon continue d’affirmer que le navire sud-coréen l’a pointé sur un avion de patrouille P-1 de sa force maritime d'auto-défense. Il est allé jusqu’à publier hier une vidéo pour soutenir son affirmation. Des images prises par l’équipage de son appareil.Séoul n’a pas tardé à y réagir. Lors d’un point de presse, la porte-parole du ministère de la Défense Choi Hyun-soo a fait part d’ « une profonde préoccupation et des regrets » à la tentative de Tokyo de « maquiller la vérité ». Elle a alors redit que le destroyer avait bel et bien effectué une mission humanitaire et que l’armée sud-coréenne n’avait pas dirigé son radar de conduite de tir vers l’avion nippon.Selon la porte-parole, la vidéo en question ne peut pas être considérée comme une preuve fiable, car elle ne montre notamment que des vols circulaires de l’appareil nippon.La veille de la publication des images, les deux voisins se sont entretenus par visioconférence. Le pays du Matin clair s’est alors expliqué suffisamment sur le fait que son navire n’avait pas utilisé le radar contre le P-1 et a demandé à l’archipel de présenter lui aussi des preuves concrètes pouvant étayer sa revendication. Mais Tokyo n’a pas rendu publiques les données sur les fréquences du radar, invoquant des raisons de sécurité.