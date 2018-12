Particules fines : la Chine réfute les accusations des médias sud-coréens

Photo : YONHAP News

La Chine dément publiquement les informations publiées par certains médias sud-coréens, selon lesquelles elle est responsable de la pollution aux particules fines dans le pays du Matin clair.Le porte-parole de son ministère de l’Ecologie et de l’Environnement a mis en avant le fait que ces particules fines étaient produites principalement à Séoul. Afin de l’étayer, il a affirmé que le 6 novembre, le vent n’avait pas soufflé vers la capitale sud-coréenne depuis le continent chinois, alors que ce jour-là, des mesures d’urgence visant à les réduire avaient été mises en place à Séoul et dans sa région. Il a également présenté les résultats d’une analyse de la densité du dioxyde d’azote dans plusieurs villes chinoises et sud-coréennes.C’est la première fois que les autorités chinoises réagissent ouvertement à l'accusation par Séoul de cet enfumage passif. Pékin est en train de gagner sa bataille contre la pollution, ce qui l’aurait permis de réagir.Pourtant, à en croire une étude menée en 2016 conjointement par le ministère sud-coréen de l’Environnement et la NASA américaine, environ 34 % des particules fines en Corée du Sud provenaient de Chine.