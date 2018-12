Le Kospi est le 17e indice du G20 à avoir chuté le plus fortement

Photo : YONHAP News

Cette année, le marché boursier sud-coréen a été durement touché par les facteurs de risques extérieurs, notamment le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Par conséquent, il a enregistré un plus fort repli que ceux des autres pays du G20.Les chiffres parlent d’eux-mêmes. A en croire le Korea Exchange (KRX), l’opérateur de la place boursière, au 27 décembre, le Kospi, le principal indice du pays a dévissé de 17,79 %. Ce qui place la Corée du Sud à la 17e position du groupe des vingt, devant l’Allemagne, la Turquie et la Chine.La Bourse de Séoul a également accusé un tel recul parce que le pays est très dépendant de ses exportations. Parmi les autres facteurs d’explications : l’inquiétude concernant un assèchement des liquidités mondiales provoqué par les relèvements des taux directeurs américains ainsi que la vente massive d’actions par les investisseurs étrangers.