Vœux du Nouvel an 2019 du président Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Mes chers compatriotes,La nouvelle année 2019, placée sous le signe du cochon de terre, vient de débuter.Cet hiver, j’aimerais marcher dans la neige et venir frapper à votre porte, à vous tous, afin de vous serrer la main, un par un.C’est avec émotion que j’ai pu marcher sur le chemin de la paix que vous, mes chers compatriotes, avez tracé. Pour que la paix soit bénéfique à la vie de chacun d’entre vous, je la rendrai irréversible.Comme le soleil qui éclaire partout notre terre, les citoyens ont un désir ardent de vivre bien ensemble. J’essayerai de réaliser tout ce que je n’ai pas pu pour que la vie de chacun d’entre vous devienne meilleure.Cet hiver, je n’oublierai pas non plus l’esprit de la bougie que vous avez allumée pour éclairer plus chaleureusement ce monde.Mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à vous tous, chers compatriotes.Merci de votre attention.