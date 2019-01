Le patron de la FKI profite de son message du Nouvel an pour demander l’assouplissement des restrictions

Le patron de la Fédération des industries coréennes (FKI) a lui aussi profité du Nouvel an pour présenter ses vœux.Selon Huh Chang-soo, l’économie sud-coréenne fait face à un tournant important. Elle peut entrer dans une longue récession, comme cela a été le cas pour le Japon dans les années 1990. Ou au contraire, faire un rebond. Mais pour un nouvel essor, le PDG du groupe GS a demandé l’assouplissement des restrictions.Le numéro un de l’équivalent sud-coréen du Medef français n’a pas oublié non plus de demander le soutien du gouvernement et des citoyens pour que beaucoup de nouveaux entrepreneurs puissent voir le jour.