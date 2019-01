Les représentants religieux adressent leurs vœux pour 2019

Photo : KBS News

Pour la nouvelle année 2019, les principaux leaders religieux ont adressé leurs vœux non seulement à leurs adeptes mais aussi à tous les habitants du pays du Matin clair.Le vénérable Wonhaeng qui représente l’ordre Jogye, le premier ordre bouddhique sud-coréen, a formulé le souhait de voir se créer un monde plus prospère afin de soutenir les voisins dans le besoin. Il a alors proposé d’aider la jeune génération en difficulté et de devenir ami de la classe défavorisée afin de construire une société harmonieuse.Le cardinal-archevêque de Séoul, Mgr Andrew Yeom Soo-jung, a pour sa part déclaré prier pour que Dieu bénisse non seulement les sud-Coréens mais aussi pour le peuple du Nord.Enfin, le représentant du NCCK, le Conseil national des églises protestantes de Corée, Lee Sung-hee, a espéré la fin des inégalités et de la violence et que tout le monde puisse jouir d’une vie un peu plus heureuse.