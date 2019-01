Kim Jong-un envoie une lettre personelle à Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a reçu hier une lettre du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, dans laquelle ce dernier affichait son intention d'effectuer une visite à Séoul l'année prochaine.C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole de la Cheongwadae lors d'un point de presse. D'après Kim Eui-kyeom, dans cette missive surprise de deux pages, le leader nord-coréen a présenté ses salutations chaleureuses en cette fin d’année 2018, avant d'inviter Moon à continuer à aller de l'avant l'année prochaine vers la paix et la prospérité dans la péninsule.Kim III a également fait part de sa déception de ne pas avoir tenu sa promesse de se rendre à Séoul avant la fin de l'année tout en manifestant sa forte volonté de passer à l'acte coûte que coûte en 2019. Tout en louant les trois sommets intercoréens, il s'est engagé à rencontrer plus souvent Moon l'année prochaine pour discuter de la dénucléarisation dans la péninsule.De son côté, le président sud-coréen a accueilli favorablement cette nouvelle. Dans son compte Twitter, Moon Jae-in s'est félicité du fait que les peuples des deux Corées ont ainsi échappé à un danger de guerre et construit un lien de réconciliation et de confiance mutuelles. Dans la foulée, Moon a tenu à souligner que Séoul s'attendait toujours à accueillir le dirigeant nord-coréen le plus rapidement possible.Enfin, le porte-parole présidentiel a laissé entendre que le locataire de la Maison bleue ne tarderait pas à répondre au dirigeant nord-coréen.