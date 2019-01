Le président Moon envoie ses vœux aux habitants des pays qu’il a visités

Le président de la République a envoyé des messages de fin d’année aux habitants des 20 nations qu’il a visitées depuis sa prise de fonction en mai 2017.Moon Jae-in a déclaré se souvenir des moments de joie et d’amitié à l’issue de leurs rencontres et promis d’aller ensemble vers la voie de la paix et de la prospérité.D’après la Cheongwadae, ces vœux ont été adressés via twitter dans la langue des destinataires afin de communiquer directement avec eux tout en respectant leur histoire et leur culture.