Les médias américains prêtent attention à la lettre de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La lettre personnelle du dirigeant nord-coréen adressée au président sud-coréen à deux jours de son discours du Nouvel an a fait l’objet d'une grande attention des Etats-Unis.En effet, la CNN a rapporté que Kim Jong-un avait envoyé une lettre « sans précédent » à Moon Jae-in tout en exprimant sa ferme intention de se rendre à Séoul l'année prochaine. Le Wall Street Journal a plutôt souligné le fait que le leader nord-coréen avait écrit cette missive alors que les négociations nord-coréano-américaine sur la dénucléarisation de la péninsule marquent le pas et que les sanctions américaines contre le régime communiste sont toujours maintenues.Pour d'autres médias comme AP et Bloomberg, il s'agirait d'une réponse favorable de Pyongyang suite à la série de gestes de réconciliation de Washington. En effet, l'administration Trump envisage d'examiner la visite au Nord de citoyens américains dans le cadre d'une aide humanitaire et le vice-président Mike Pence a récemment annulé la tenue d’un discours sur les droits de l'Homme au nord du 38e parallèle.Les médias américains s’attendent à ce que la lettre de Kim Jong-un serve de tremplin pour une reprise des négociations bilatérales vu que sa diplomatie épistolaire a, par le passé, dénoué la crise à chaque fois que les relations bilatérales se sont retrouvées dans l'impasse.