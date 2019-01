Le professeur Lee Guk-jong va faire sonner la cloche de Bosingak

Le 31 décembre, c’est une tradition en Corée du Sud de se réunir à Bosingak, un pavillon situé en plein cœur de Séoul, où se tient une cérémonie pendant laquelle des personnalités font sonner la cloche de ce pavillon pour annoncer le Nouvel an.Cette année 11 personnes, dont Lee Guk-jong, vont se joindre au maire de la capitale, Park Won-soon pour y participer. Lee est le médecin qui a sauvé la vie de Oh Chang-sung, un jeune soldat nord-coréen qui a fui le Nord ainsi que celle du capitaine du cargo Samho Jewelry Seok Hae-gyun retenu par des pirates.Comme plus de 100 000 citoyens sont attendus ce soir au centre de la capitale, la municipalité va mobiliser 25 voitures de pompier ou ambulances et a fait appel à 254 secouristes pour assurer la sécurité. Le métro circulera jusqu’à 2h du matin, soit une heure plus tard que d’habitude, pour que les participants à l’événement puissent bien rentrer chez eux.