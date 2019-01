Poutine plaide pour une plus large coopération entre Séoul et Moscou

Photo : YONHAP News

A l'occasion de Noël et du Jour de l'an, le président russe a envoyé des messages de félicitations aux leaders des principaux pays dont ses homologues sud-coréen, américain et chinois.D'après l'attaché de presse du Kremlin, Vladimir Poutine a indiqué dans son message à l'attention de Moon Jae-in avoir apprécié que leurs sommets « substantiels » à Moscou et à Singapour aient stimulé un développement constructif de coopération bilatérale dans différents domaines.Dans la foulée, le chef du Kremlin a proposé à son homologue sud-coréen de conjuguer davantage leurs efforts en se basant sur ces résultats dans le cadre d'une plus large coopération entre Séoul et Moscou ainsi que du règlement des problèmes internationaux en suspens. Pour Poutine, ces engagements sont conformes aux intérêts de leurs peuples d'une part et contribuent à renforcer la paix et la stabilisation tant sur la péninsule qu'en Asie du Nord-est d'autre part.