Séoul interdit les sacs en plastique jetables dès 2019

Photo : YONHAP News

A partir de la nouvelle année, la Corée du Sud va interdire aux grandes surfaces et autres superettes du pays d'utiliser des sacs en plastique à usage unique pour tenter de préserver les ressources naturelles et réduire les déchets, ont annoncé aujourd’hui des responsables gouvernementaux.L'interdiction entrera en vigueur, demain, le 1er janvier 2019, dans le cadre d’une loi révisée sur la conservation des ressources et encouragera la réutilisation des objets recyclables.Cette nouvelle mesure concerne 2 000 points de vente des principales chaînes de magasins à bas prix et 11 000 supermarchés dont la surface de vente est supérieure à 165 m², où actuellement la distribution de sacs en plastique gratuits est interdite.Les magasins violant cette interdiction pourraient se voir imposer des amendes pouvant aller jusqu’à 3 millions de wons, l'équivalent de 2 300 euros. Au lieu de cela, ces magasins sont tenus de proposer à leurs clients des sacs réutilisables, en tissu ou en papier recyclables.Les emballages en plastique pour les produits comestibles, tels que la viande et le poisson, seront cependant toujours utilisés.En vertu de la loi révisée, il sera également interdit aux 18 000 boulangeries du pays de distribuer gratuitement des sacs en plastique à usage unique.En coopération avec les gouvernements locaux, le ministère de l'Environnement prévoit d'encourager les magasins sous le coup de la loi à respecter cette interdiction de janvier à mars.Le ministère travaille également à l’élaboration d’un plan visant à réduire l’utilisation des plastiques de protection des vêtements dans les blanchisseries.