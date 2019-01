Kim Jong-un se déclare prêt à revoir Donald Trump

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a prononcé hier matin un discours très attendu, celui du Nouvel an. Une allocution qui a duré 30 minutes et qui a été diffusée sur la KCTV, la télévision centrale d’Etat.Kim Jong-un y a fait le point notamment sur les décisions prises concernant les relations avec Séoul et Washington ainsi que sur les objectifs nationaux pour cette nouvelle année.A propos des rapports intercoréens, il a annoncé sa ferme détermination à faire de la péninsule une zone de paix durable. Il alors qualifié de « sans précédent » la tenue de trois sommets intercoréens en une seule année, à savoir ses trois entrevues en 2018 avec le président sud-coréen Moon Jae-in. L’homme fort de Pyongyang a également défini l’accord militaire intercoréen de septembre dernier comme une déclaration de non-agression de facto. Du coup, il a dit que les exercices militaires conjoints avec les puissances extérieures, sous-entendu entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, ne devraient plus être autorisés.Le numéro un nord-coréen s’est également déclaré prêt à redémarrer les deux projets phares de coopération intercoréenne, ceux du parc industriel de Gaeseong et de randonnées de sud-Coréens aux monts Geumgang, et ce sans aucune condition préalable.En ce qui concerne la dénucléarisation, le dirigeant communiste a évoqué le fait que son pays avait déclaré qu’il ne fabriquerait pas l’arme atomique, ni ne l’utiliserait ou ne la testerait plus. Et d’ajouter que si les Etats-Unis prenaient des « mesures correspondantes », son pays ferait de même pour faire évoluer rapidement le processus de dénucléarisation.Kim s’est aussi dit prêt à revoir le président américain à tout moment et à faire des efforts afin de produire des résultats qui seront salués par la communauté internationale. Il n’a pourtant pas exclu que son pays prenne « une autre voie » si les Etats-Unis ne tenaient pas leur engagement et maintenaient leurs sanctions et sa pression sur lui.Parmi les priorités nationales qu’il a soulignées figurent l’autosuffisance économique et l’accroissement de la production d’électricité.