Un deuxième sommet Trump-Kim en préparation, selon Kang Kyung-wha

Photo : KBS News

La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, celui de la Réunification Cho Myoung-gyon et le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo étaient invités hier soir à une émission-débat de la KBS.L’adresse du Nouvel an de Kim Jong-un a d’emblée été abordée. Les trois ministres ont tous affirmé la trouver positive. Kang a estimé que le dirigeant nord-coréen avait souligné sa volonté de poursuivre le dialogue avec les Etats-Unis. Elle a aussi laissé entrevoir que les préparatifs étaient en cours entre Pyongyang et Washington pour leur deuxième sommet.De son côté, Cho est revenu sur les accords intercoréens qui sont en train d’être réalisés. Selon lui, le Nord et le Sud étudient la possibilité de tenir une nouvelle réunion de haut niveau afin de faire l’état des lieux.Concernant le transfert en vue, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (OPCON) des troupes sud-coréennes en temps de guerre, Jeong a rassuré que même après cette opération, les troupes américaines ne seraient pas retirées de Corée du Sud.