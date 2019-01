Sondage : 60 % des sud-Coréens optimistes pour les relations avec Pyongyang en 2019

Photo : KBS News

Six sud-Coréens sur dix estiment que cette année, les relations intercoréennes seront meilleures que l’an dernier. C’est en tout cas ce qui ressort d’un sondage réalisé par un institut de la KBS.Et le plus grand nombre des personnes interrogées (49,7 %) ont affirmé considérer la Corée du Nord comme un partenaire de coopération.En revanche, ils sont 29,6 % et 10,6 % à la définir respectivement comme un pays dont il faut se méfier et comme un ennemi. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir donné une telle réponse. Idem chez les moins de 20 ans et les plus de 60 ans.Plus de la moitié des sondés (50,4 %) ont également affiché leur pessimisme sur la dénucléarisation de la péninsule cette année.Interrogés sur l’impact de l’accord militaire Séoul-Pyongyang signé en septembre dernier à Pyongyang, ils sont 69,9 % à le trouver utile pour la sécurité nationale du Sud.L’enquête a été effectuée du 21 au 24 décembre par internet auprès de 1 079 hommes et femmes âgés de 19 ans et plus à travers le pays.