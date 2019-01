Sondage : la confiance dans l’exécutif baisse encore

Photo : YONHAP News

Autre sondage du jour, celui cette fois sur la cote de confiance de l’administration Moon Jae-in.A en croire la dernière enquête réalisée pour la KBS, elle a chuté à 55,2 %, plus bas que celle obtenue lors des deux sondages effectués l’an dernier, également pour la KBS.Les sud-Coréens interrogés font le plus confiance à l’exécutif pour mener à bien la politique étrangère, notamment vis-à-vis de la Corée du Nord. La défiance touche notamment la politique économique. Pour 65 % des personnes sondées, elle a été infructueuse, tandis qu’ils sont seulement 33 % à avoir donné une réponse positive.Autre enseignement : le chantier prioritaire doit être l’emploi. Et 40 % des sondés veulent que le cap de la politique économique soit réajusté.En ce qui concerne la cote de popularité des cinq principaux partis politiques, le Minjoo, la formation présidentielle, a recueilli 41,1 % de bonnes opinions, contre 13,5 % pour le Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition. Viennent ensuite le Parti pour la justice, le plus petit des cinq mouvements (9,8 %), le Bareun-Avenir (7,8 %), qui est pourtant la deuxième formation de l’opposition, et le Parti pour la démocratie et la paix (1,5 %).L’enquête a été réalisée par téléphone les 28 et 29 décembre auprès de 1 000 hommes et femmes de plus de 19 ans de tout le pays.