Sondage : trois sud-Coréens sur quatre trouvent graves les inégalités de richesse

Photo : KBS News

75 % des sud-Coréens trouvent graves, voire très graves, les inégalités de richesse dans leur pays. Ils sont seulement 3 % à avoir émis l’opinion contraire. C’est ce qu’on apprend d’un sondage réalisé par l’institut Hankook Research pour la KBS.A la question : « Pensez-vous que vous-même ou vos enfants peuvent accéder à la richesse du plus haut niveau ? », 46 % des sondés ont estimé que cela ne serait pas possible.Interrogés sur la première cause de ces inégalités, ils sont 28 % à avoir mentionné la transmission des patrimoines entre les générations. Pour 26 %, ce sont les écarts de salaires entre les CDI et les CDD ou entre les grandes entreprises et les PME.Toujours selon les résultats du sondage, six sud-Coréens sur dix se sont déclarés en faveur de la création d’un impôt sur la fortune.L’enquête a été réalisée par téléphone les 18 et 19 décembre auprès de 1 000 hommes et femmes de plus de 19 ans de tout le pays.