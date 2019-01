Corée du Nord : l’Unicef a besoin de 19,5 millions de dollars pour aider des enfants et des femmes enceintes

Photo : YONHAP News

Cette année, l’Unicef a besoin de 19,5 millions de dollars pour ses projets nord-coréens. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l’Amérique.Le Fonds des Nations unies pour l’enfance a expliqué que la plus importante somme, 9,8 millions de dollars, serait utilisée pour la nutrition des enfants, 5,8 millions pour l’eau potable ainsi que la promotion de l’hygiène, et 3,9 millions pour la santé publique.Toujours selon l’agence onusienne, un enfant de moins de cinq ans sur cinq souffre de sous-nutrition, et ce manque important de nourriture est très grave chez 3 % d’entre eux.L’Unicef a notamment précisé qu’il ferait en sorte de traiter cette année 70 000 enfants très maigres de moins de cinq ans et 89 000 autres souffrant de diarrhée.