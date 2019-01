La KTO dévoile le top 100 des sites touristiques de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture et du Tourisme et la KTO, l’Office national du tourisme, ont dévoilé la nouvelle édition du top 100 des lieux à visiter dans le pays. Ils ont commencé en 2013 cette liste mise à jour tous les deux ans.Les destinations des provinces de Gyeongsang, dans le sud-est du pays, et de la région métropolitaine de Séoul y sont les plus nombreux, avec respectivement 28 et 26 sites. Viennent ensuite celles des provinces de Jeolla, dans le sud-ouest, et de Gangwon dans l’est.Un total de 21 attractions ont fait leur première entrée au classement. Il s’agit entre autres de « Seoullo 7017 », les jardins suspendus situés tout près de la gare de Séoul, et de « Busan Marine City ».23 autres hauts lieux du tourisme, comme les monts Seorak et Halla, y conservent leur place pour la quatrième fois consécutive.