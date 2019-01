Photo : YONHAP News

Le mercure remonte un peu tout au long de la semaine. A Séoul, ce matin, il faisait -8°C , et on attendait une maximale de 2°C dans l'après-midi. A l'autre bout du pays, sur l'île de Jeju, il faisait entre 4 et 7°C, malgré un temps nuageux.