Surveillance de civils : un ancien inspecteur de la Cheongwadae interrogé par le Parquet

Photo : YONHAP News

Le Parquet interrogera cet après-midi un ancien inspecteur de la Cheongwadae dans le cadre de son enquête sur des soupçons de surveillance illicite de civils.Lors de son interrogatoire qui doit débuter à 13h30 au bureau des procureurs du district est de Séoul, Kim Tae-woo devrait s’expliquer sur la manière dont la Maison bleue aurait espionné des civils et géré les informations sur des faits de corruption et d’irrégularités impliquant de hauts responsables du camp au pouvoir.Auparavant, Kim a affirmé avoir surveillé illégalement des civils sur ordre direct de son supérieur.Les procureurs ont ouvert une enquête après que le Parti Liberté-Corée, la première formation d’opposition, a déposé une plainte le mois dernier contre le secrétaire général du président de la République, Im Jong-seok, le conseiller aux affaires civiles, Cho Kuk, et deux responsables anti-corruption auprès de la présidence, pour abus de pouvoir et manquement à leurs obligations.