Un ancien conseiller présidentiel vient d'être libéré de prison

Photo : YONHAP News

L'ex-conseiller présidentiel aux affaires civiles sous le gouvernement de Park Geun-hye a été libéré à minuit dans la nuit de mercredi à jeudi, un tribunal local n'ayant pas lancé un autre mandat de détention contre lui. Sa mise en liberté survient 384 jours après son arrestation.Woo Byung-woo a été condamné à 18 mois de prison ferme en décembre dernier pour avoir surveillé illégalement des fonctionnaires et des civils par le biais des services secrets. Il avait déjà écopé de deux ans et demi de prison, une condamnation séparée pour abus de pouvoir et autres chefs d'accusation dans le sillage d'un gigantesque scandale de corruption qui a amené à la destitution de Park Geun-hye.Ces deux affaires sont en instance devant une juridiction supérieure. Et la justice a récemment rejeté la demande du Parquet de délivrer un autre mandat de détention.Woo était sous les verrous depuis le 15 décembre 2017.