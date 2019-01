Le conseiller politique de Moon Jae-in a rencontré les dirigeants des conglomérats, fin décembre

Photo : YONHAP News

Le conseiller aux affaires politiques de la Cheongwadae et le vice-président du Conseil consultatif sur l'économie nationale ont organisé, fin décembre, une réunion à huis clos avec les patrons des principales entreprises du pays.D'après la présidence et le parti au pouvoir, Kim Soo-hyun et Kim Kwang-doo se sont réunis en petit-déjeuner de travail avec les dirigeants des conglomérats, dont le groupe Samsung. La réunion était destinée à écouter les difficultés économiques auxquelles sont confrontées les hommes d'affaires ainsi que leurs opinions sur la politique économique phare du gouvernement de Moon Jae-in : la croissance tirée par les revenus et l'économie équitable.De l'avis des observateurs, la Maison bleue et les milieux d'affaires pourraient désormais se retrouver le cas échéant pour rebooster l'économie en berne et renforcer la coopération bilatérale. En effet, la 2e équipe économique de Moon, composée du ministre des Finances Kim Nam-ki en tandem avec le conseiller présidentiel Kim Soo-hyun, avait manifesté son intention d'accroître ce canal de communication avec le secteur des entreprises, aux côtés du chef de l'Etat qui entre dans sa 3e année à la présidence.