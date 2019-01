Moon Jae-in consulte les milieux économiques

Photo : YONHAP News

Après avoir mis l’accent sur l’économie dans son discours du Nouvel an, le président de la République va rencontrer des représentants de conglomérats aussi bien que de PMEs et de petits commerçants.D’abord, hier, Moon Jae-in s’est rendu dans une startup afin d’encourager les jeunes entrepreneurs en leur assurant du soutien sans réserve de son administration.Ensuite, lundi prochain, le chef de l’Etat va inviter 200 représentants des PMEs et petits commerçants à la Maison bleue.Enfin, à la mi-janvier, ce sera au tour des PDG de grandes entreprises de s’entretenir avec le locataire de la Cheongwadae, y compris, vraisemblablement, ceux du groupe Samsung et de Hyundai Motor.Le président Moon envisagerait également d’inviter les chefs des cinq plus importants conglomérats du pays.