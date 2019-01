Certains manuels d’école primaire pourront être publiés par des éditeurs privés

Photo : YONHAP News

Les éditeurs privés pourront publier, une fois certifiés par l’Etat, les manuels scolaires de certaines matières de l’enseignement primaire, notamment la société, les mathématiques et les sciences, pour les élèves âgés de 9 à 12 ans.D’après l’annonce faite hier par le ministère de l’Education, ce changement de cap a pour objectif d’améliorer la qualité des ouvrages et d’offrir plusieurs choix aux enseignants et élèves.Actuellement, la publication de tous les livres scolaires du premier cycle est assumée par l’Etat.Cependant, les manuels pour les jeunes élèves de sept et huit ans ainsi que les matières liées à l’identité nationale, telles que langue coréenne et la morale, seront toujours rédigés par le gouvernement.Ce nouveau système va être appliqué progressivement entre 2022 et 2023.