Moon Jae-in pourrait remanier une partie de son cabinet dans les prochains jours

Une partie des équipes de Moon Jae-in pourrait être renouvelée au plus tôt la semaine prochaine.Selon un haut responsable de la Cheongwadae, les démarches nécessaires sont actuellement en cours afin de remplacer notamment des secrétaires chargés des affaires civiles et des ressources humaines.Ce remaniement partiel du cabinet présidentiel intervient alors que certains conseillers de Moon projettent de retourner à leur parti afin de préparer les élections législatives prévues l’année prochaine.L’attention se porte désormais sur le sort réservé au secrétaire général Im Jong-seok et au conseiller à la sécurité nationale Chung Ui-yong.